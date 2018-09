Zwerftocht door ruige stadsjungle

Amstelland – Zwerf mee met de boswachter door de Lange Bretten en ontdek de ruige stadsjungle bij het westelijk havengebied in Amsterdam. Hier is de wildernis spontaan ontstaan, niets is aangeplant. Een woest stuk natuur met spannende paadjes, open velden en waterpartijen, waar het heerlijk struinen is.

Landschap Noord-Holland laat er een kudde Schotse hooglanders grazen. Tel samen met boswachter Lothar Valentijn hoeveel kalfjes er dit jaar geboren zijn. En misschien zie je ook wel een hermelijn of een vos, of vliegt er een ijsvogel. Meld je aan voor een van de twee excursies in september en geniet van deze prachtige stadjungle!

Tips van de boswachter: Trek je zwerfkleren aan. Trek goede schoenen aan. En heb je een verrekijker? Neem die mee, dan geniet je nog meer!

De excursies worden gegeven op zondag 16 september van 15.00 tot 16.30 uur en op zondag 30 september van 11.00 tot 12.30 uur. De wandeling start op de kleine parkeerplaats bij het speelterrein aan de Australiëhavenweg. Dit is een zijweg van de Haarlemmerweg (N 200) tussen Amsterdam en Halfweg.

Kosten: 7 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar. Beschermers betalen 4 euro en hun kinderen tot 12 jaar 2 euro. Reserveren is nodig en kan via: www.gaatumee.nl.

Foto: Dutchphoto