Zwerfafvalbingo voor jeugd in Aalsmeer

Aalsmeer – Op dinsdag 23 februari organiseert Team Sportservice Aalsmeer een zwerfafvalbingo voor de jeugd van de basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. Tijdens de bingo gaan kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 op pad om zoveel mogelijk vuilnis in de wijk op te ruimen en op hun bingokaart af te strepen. Team Sportservice deelt bij het vertrekpunt materialen uit om het zwerfafval op te kunnen rapen (prikstokken en vuilniszakken). Deelname aan de activiteit is gratis, maar vooraf aanmelden is wel verplicht.

Kinderen kunnen alleen of in een groepje van maximaal vier meedoen. Zelfstandig, er is geen begeleiding door medewerkers van het Team Sportservice. Volwassenen mogen begeleiden, maar dienen zich aan de corona-maatregelen te houden.

Als de bingokaart vol is, krijgen de deelnemers een leuke attentie. De zwerfafvalbingo op 23 februari is van 10.00 tot 11.00 uur en startpunt is OBS de Zuidooster aan de Catharina Amalialaan 66 in Aalsmeer-Oosteinde. Inschrijven (verplicht) kan alleen via www.noordhollandactief.nl. Voor informatie kon contact opgenomen worden met René Romeijn via 0297-763706 of rromeijn@teamsportservice.nl

Archieffoto: Zwerfafval opruimen.