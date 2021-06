Zwemvierdaagse met extra’s in Het Oosterbad

Aalsmeer – Op maandag 5 juli start de Zwemvierdaagse in Het Oosterbad. Banen zwemmen is de trend van 2020/21, een heel gezonde tak van sport en nu mooi te combineren met de Zwemvierdaagse. Deelnemers krijgen vijf avonden de tijd om baantjes te trekken en dat wordt beloond met de enige echte medaille. De afstanden moeten in vier avonden gezwommen worden, dus er kan één avond worden overgeslagen.

Extra activiteiten

Natuurlijk organiseert het zwembad ook weer traditionele extra’s die de Zwemvierdaagse nóg leuker maken voor eenieder die daaraan mee wil doen. Op maandagavond wordt aan de opening van de Zwemvierdaagse een feestelijk tintje gegeven, op dinsdagavond is er als extra hoogste bommetje springen van de duikplank, woensdagavond staat boegsprietlopen op het programma en donderdagavond plankhangen.

Vanaf 1 juli is Het Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade ook ’s avonds open. De Zwemvierdaagse kan worden gezwommen tijdens de openingstijden van 13.00 tot 17.00 uur en op doordeweekse avonden van 19.00 tot 20.30 uur. In het weekend is het zwembad ’s avonds altijd gesloten. Meer info: www.hetoosterbad.nl