Zwemmen weer veilig bij het Surfeiland

Aalsmeer – Vorige week werd door de Provincie een melding afgegeven van de aanwezigheid van blauwalg in de Westeinderplassen ter hoogte van locatie Vrouwentroost. Nu goed nieuws: Er kan sinds vandaag (14 augustus) weer veilig gezwommen worden bij het surfeiland aan de Kudelstaartseweg.

De eerdere melding voor blauwalg is vervallen. Het waarschuwingsbord gaat weggehaald worden. Kijk voor meer informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties in Nederland op www.zwemwater.nl of bel 0800-9986734 (zwemwatertelefoon).