Zwanenfamilie aangereden op de Oosteinderweg

Aalsmeer – Vanochtend, donderdag 25 juni, rond 7 uur is op de Oosteinderweg een zwanenfamilie, vader moeder en vier jonkies aangereden door een witte bestelbus. De zwanen zaten op de weg voor huisnummer 520.

“Het was een gigantische klap, de grote zwaan lag meters verderop”, vertelt een getuige. De mannetjeszwaan heeft de klap niet overleefd. Ook zijn twee kleintjes dood gereden. De bestuurder is doorgereden. “Een laffe daad om door te rijden”, vervolgt de getuige. “Niet eens de moeite nemen om de zwanen aan de kant te leggen en de dierenambulance te bellen.”

De getuige heeft de dierenambulance gebeld voor één jonkie, dat gewond is geraakt. Het zwaantje is meegenomen door de medewerkers van de dierenambulance. Moederzwaan en één jonkie hebben de aanrijding overleefd.

Volgens de getuige wordt er veel te hard gereden op de Oosteinderweg. “Nu zijn het zwanen, maar straks wordt er een kind aangereden.” In dit geval betreft het in ieder ook geen dierenvriend. Overigens is (nog) niet bekend of de zwanen opzettelijk zijn dood gereden of dat de bestuurder de dieren te laat opmerkte. De bestelbus heeft rechtsvoor schade opgelopen.

Op facebook zijn de reacties op de ‘doorrijder’, waarvan de identiteit inmiddels bekend is, niet mis. “Wat vreselijk, zielig en verschrikkelijk” en “Echt walgelijk gewoon.” De bestuurder gaat gehoord worden.

Foto: Stephanie Hoogeveen (facebook)