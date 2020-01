Zwanen van Ada Bruine de Bruin vliegen uit

Aalsmeer – De grootste passie van de in Aalsmeer wonende Ada Bruine de Bruin is tekenen en schilderen. Op school blonk zij hierin al uit. Lange tijd bleef het een hobby, maar jaren later besloot zij zich verder te bekwamen door schilderlessen te nemen. Werkte zij hiervoor voornamelijk met potlood en pastelkrijt, tijdens de lessen leerde zij ook met olieverf te schilderen.

De onderwerpen van haar schilderijen zijn divers, hoewel dieren – en vooral zwanen om hun kracht en sierlijkheid – een terugkerend thema zijn. Haar stijl is realistisch, natuurgetrouw, met veel oog voor detail. Ada werkt vanuit haar gevoel, zij wil dat de toeschouwer daadwerkelijk geraakt wordt door haar kunst.

Dat zij hierin slaagt blijkt niet alleen uit de vele enthousiaste reacties, maar ook uit de prijzen die zij won bij haar deelname aan de exposities in het Oude Raadhuis in Aalsmeer. Twee keer won zij de eerste (publieks) prijs bij de groepsexpositie Amazing Amateurs. Ook tijdens haar deelname aan diverse kunstroutes ontving zij veel lof over haar werk.

Onlangs werd Ada benaderd door een kunst bemiddelingsbureau met het verzoek om acht van haar ‘Zwanen’ schilderijen te exposeren in het buitenland. Vier bestemd voor het Hilton Hotel in Londen en vier voor het Hilton Hotel in Dresden. Uiteraard stemde Ada hiermee in. Zo kan een internationaal publiekkennis maken met haar kunst. Op de website van Ada zijn meerdere schilderijen te bekijken.

Door Ingrid Koppeschaar