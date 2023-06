Zwaar ongeval N201 bij Mijdrecht

Mijdrecht – Bij een zwaar ongeval op de N201 bij Mijdrecht is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Twee auto’s kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde even na 19.29 uur ter hoogte van de Derde Zijweg. Politie, ambulancedienst en brandweer werden opgeroepen naar het incident. Een bestuurder is door de brandweer uit de auto bevrijd. Het slachtoffer is met onbekend letsel spoed naar een ziekenhuis vervoerd. De andere bestuurder is voor zover bekend met de schrik vrijgekomen. Het ongeval zorgt voor flinke verkeershinder voor verkeer vanuit Uithoorn.

Foto: VLN Nieuws.