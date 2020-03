Aalsmeer – Aan de Mr. Jac. Takkade is woensdag 11 maart rond 17.15 uur in de middag een persoon zwaar gewond geraakt na een val van een paard.

Volgens omstanders is het slachtoffer bij de val onder het paard terecht gekomen.

Naast een ambulance werd ook de trauma-helikopter opgeroepen. Deze is in een weiland naast de rijbaan geland.

Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

Foto: Marco Carels