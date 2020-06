Kudelstaart – Woensdag 17 juni rond negen uur in de ochtend zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval bij een bedrijf aan de Mijnsherenweg. Bij het vervangen van platen op het dak is een persoon naar beneden gevallen en zwaar gewond geraakt.

De politie en de ambulancedienst waren snel ter plaatse. Ook is eerste hulp verleend door medewerkers van de traumaheli. Het slachtoffer is per ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.

Foto’s: Truus Oudendijk