Zorggroep Aelsmeer trakteert op lokale cadeaubonnen

Aalsmeer – Dit jaar krijgen alle personeelsleden en vrijwilligers van Zorggroep Aelsmeer een paar mooie cadeaubonnen als kerstgeschenk. Als blijk van waardering voor hun inzet krijgt iedereen cadeaubonnen te besteden bij de ondernemers in Aalsmeer Centrum. “Het zijn tenslotte onze buren en zij doen ook vaak wat extra’s voor onze cliënten. Daarbij vinden wij lokaal kopen en genieten belangrijk. Zo wordt het echt ‘voor en door Aalsmeer”, zegt Ellen Keulemans, directeur-bestuurder. “Veel van onze medewerkers en vrijwilligers wonen in de buurt en zo snijdt het mes aan twee kanten. Wij hebben iets extra’s te besteden in deze dure tijden en de ondernemers kunnen nu ook wel iets extra’s gebruiken.”

De bonnen zijn in 2023 te besteden bij veel ondernemers in ‘het dorp’; van restaurants en winkels tot kappers en schoonheidssalons. In samenwerking met het ondernemersfonds van Aalsmeer Centrum zijn de bonnen ontworpen en medewerkers van Gewoon Doen van Stichting Ons Tweede Thuis hebben geholpen met alles netjes in enveloppen te steken. Ook weer een mooie lokale samenwerking. De eerste symbolische cadeaubon kreeg vrijwilliger Jan Kwak als waardering voor zijn inzet, uit handen van Ellen Keulemans en Tanja Eichholtz, vrijwilligers coördinator. Hij was degene die met het idee kwam van de lokale bon en was blij dat het ook werd opgepakt. Bart en Hayley van Gewoon Doen en Linda Kroezen van Stijl & Meer waren hier getuigen van.

Foto: De eerste Aalsmeerse (lokale) cadeaubon is uitgereikt aan vrijwilliger Jan Kwak door Ellen Keulemans en Tanja Eichholtz. Bart en Hayley van Gewoon Doen en Linda Kroezen van Stijl & Meer waren hier getuigen van. Foto: Aalsmeer Centrum