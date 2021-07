Zorgcentra voorbereid op warm zomerweer

Aalsmeer – Vooralsnog lijkt de zomer niet op gang te willen komen, met smart wordt op het zonnetje gewacht. Lekker naar buiten en genieten van de zomerzon en de aangename temperatuur. Een hittegolf, zoals in Canada momenteel, hoeft natuurlijk ook weer niet, maar vorig jaar is in augustus wel enkele malen de dertig graden bereikt.

Voor menigeen geen probleem, afkoelen bij het water of in de airco, maar ouderen verdienen dan wel extra aandacht. Gisteren, donderdag 1 juli, zijn daarom zorg-wethouder Wilma Alink en burgemeester Gido Oude Kotte op bezoek geweest bij Zorgcentrum Aelsmeer en Rozenholm.

De beide centra blijken hun hitteprotocol al klaar te hebben liggen. Mocht het nodig zijn, dan staan de mobiele airco’s klaar voor extra verkoeling voor bewoners en medewerkers. Bovendien krijgen ze vaker een koud drankje, worden de activiteiten aangepast en staat de zonnebrand klaar. Het hitteplan eindigt met de tip om vooral ook te gaan niet genieten van het mooie weer. “Goed geregeld”, aldus de burgemeester en de wethouder na hun bezoek. “We zijn blij met de zorg en aandacht die hiervoor is.”