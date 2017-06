Zonnige start van 40ste Weekaatje

Aalsmeer – Het veertigste Weekaatje is vrijdag 2 juni zonnig gestart. De jubileumeditie van dit sportieve weekend voor kinderen is officeel geopend door wethouder Robbert-Jan van Duijn. Tot halverwege tweede Pinksterdag (maandag) staan er voor de jongens en meisjes allerlei leuke activiteiten op het programma, waaronder een speurtocht, een spelletjesdag en een zwemfestijn.

De jongens en meiden zijn per leeftijd in groepen ingedeeld en het spannendste van het Weekaatje is toch wel dat iedereen blijft slapen. De afgelopen dagen is door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om de tenten op te zetten en het terrein op te vrolijken. Via een overdekte gang stappen de deelnemers in de ‘wereld’ van het Weekaatje.

Kunstwerken in toegangspoort

Tip voor ouders, broers, zussen en andere familieleden die zondag op bezoek mogen komen, neem de tijd om deze toegangspoort uitgebreid te bekijken. Er hangen namelijk veertig prachtige kunstwerken met op elk doek een thema van voorgaande edities. Het is tot slot feest! Alle deelnemers, leiders en vrijwilligers: Veel plezier!

Foto: www.kicksfotos.nl