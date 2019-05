Zonnige braderie en geraniummarkt

Aalsmeer – De weergoden waren Aalsmeer goed gezind. De geraniummarkt en de braderie op zaterdag 11 mei vonden plaats onder een stralend zonnetje. Gelijk bij aanvang om negen uur in de ochtend meldden de eerste kopers zich op het Raadhuisplein. Het aanbod aan met name bloeiende planten was groot.

Het heet weliswaar geraniummarkt, maar trouwe bezoekers weten inmiddels dat het aanbod heel gevarieerd is, met ook diverse exclusieve en nieuwe soorten bloeiers en natuurlijk de populaire hortensia’s in allerlei kleuren. Bij Groei & Bloei was een stand ingericht waar kinderen konden knutselen en hier werd veel en met plezier gebruik van gemaakt.

Aalsmeers Harmonnie en Kika

Waardering was er eveneens voor het optreden van Aalsmeers Harmonie. Vele bezoekers bleven staan luisteren en er werd zelfs applaus gegeven. Sjouwen met het aangekochte perkgoed en de planten was niet nodig, hiervoor was er weer de thuisservice van KiKa. De bakfietsers hebben deze dag weer vele kilometers afgelegd.

Gevarieerd aanbod

Ook de braderie in de Zijdstraat was bijzonder in trek. Er werd geïnteresseerd langs de diverse kramen gewandeld en regelmatig allerlei spulletjes aangeschaft. De keuze was gevarieerd, van puzzels en boeken tot kleding en schoenen en van woonaccessoires tot leuke kunstwerkjes. Verder tassen, sieraden, bloemen, potten en lekkernijen waaronder aardbeien.

Ook diverse verenigingen en goede doelen hadden een kraam ingericht op de braderie. Zo verkocht de Atletiekvereniging stukjes van de oude baan om hiermee gelden bijeen te krijgen voor de bouw van een nieuw clubhuis, was er promotie voor de stichting SAM en voor de Roparun en gaf de business-klas van het Wellant College acte de présence.

Foodplein in trek

Het Molenplein was omgetoverd tot foodplein waar stroopwafels, Vietnamese loempia’s, kip, pizza en ijs verkrijgbaar waren. Het was ook Nationale Molendag en ter gelegenheid van deze promotiedag werden er door de molenaars van De Leeuw poffertjes gebakken. Het Molenplein was een echte ontmoetingsplek en met elkaar werd genoten van het zonnetje en de diverse lekkernijen. Het terras heeft de hele dag vol gezeten.

Al met al kunnen de beide organisaties terug kijken op heel geslaagde evenementen met veel bezoekers. Een goede en zonnige promotie van het Centrum! Donderdag in de krant met extra veel foto’s (na)genieten van de braderie en de geraniummarkt.