Zonnig Paasfeest op Boerenvreugd

Aalsmeer – Kinderboerderij Boerenvreugd kijkt terug op een zeer geslaagde zonnige paasactiviteit. Bijna 250 kinderen hebben meegedaan met de spelletjes op tweede Paasdag in het Hornmeerpark. De traditionele eierbingo was net als voorgaande jaren een succes en de lekkere traktatie bij een volle kaart werd vrolijk ontvangen. De paashaas ging met de kinderen op de foto en het knutselen van een konijnenmasker vonden de kinderen erg leuk.

Vrijwilligers gezocht!

Veel (groot)-ouders hebben een praatje gemaakt met de vrijwilligers. Boerenvreugd is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een aantal mensen heeft zich aangemeld en daar is het bestuur zeer blij mee. Echter meer helpende handen zijn zeer welkom! Bezoekers kregen tweede Paasdag een vacaturekrant mee om eens te lezen wat de mogelijkheden zijn op de boerderij.

“Wij hopen dat we iedereen enthousiast hebben kunnen maken en dat er komende week nog meer aanmeldingen binnenkomen”, aldus voorzitter Rogier. Meer informatie over vrijwilligerswerk op kinderboerderij Boerenvreugd is te vinden op de website www.boerenvreugd.nl en op facebook. Geïnteresseerden kunnen ook een mail sturen naar vrijwilligers@boerenvreugd.nl