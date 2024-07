Zonnebrillenactie levert 3.500,- op voor MMF

Aalsmeer – Traditiegetrouw houdt Eye Care een zonnenbrillenverkoop tijdens de jaarlijkse Geraniummarkt in mei. Afgelopen keer werden diverse merkbrillen tegen aantrekkelijke prijzen te koop aangeboden. Het publiek kwam in groten getale en er zijn heel veel brillen op de neuzen gezet en even zoveel exemplaren werden met plezier afgerekend. De meeste bezoekers gingen zelfs met meerdere brillen de deur uit.

De jaarlijkse actie begint steeds meer bekendheid te krijgen, het was deze keer weer drukker dan de vorige edities. En dat is mooi, want een gedeelte van de opbrengst gaat naar de Mike Multi Foundation. Dit fonds steunt mensen met een beperking en helpt hen om te kunnen sporten. Zo kunnen KDO G voetbal, G Hockey de Reigers, Meer Armslag en onder andere Stichting SAM rekenen op de MMFoundation. Ook de atleten Ruben Spaargaren (rolstoeltennis) en Jetze Plat (handbiken), die beiden deze zomer mee doen aan de paralympische spelen, worden gesteund door MMF. Het team van MMF (Marlies, Nelleke en Mike) is de hele dag aanwezig geweest bij de verkoop van deze, zoals ze zelf zeggen, prachtige en ook heel gezellige actie.

Sander van Eye Care: “Het is inderdaad altijd een hele leuke en gezellige dag met direct altijd een goeie verkoop. En dan is het mooi dat we ook wat voor het goede doel kunnen doen.” De verkoopactie heeft dit keer het mooie bedrag van 3.500 euro opgeleverd. “Een geweldige opbrengst, daar zijn we heel blij mee”, aldus MMF-voorzitter Mike van der Laarse. “Met dit bedrag kunnen we weer een groot aantal mensen met een beperking helpen om te kunnen sporten.”

Foto: Mike (MMF) en Sander (Eye Care). Foto: aangeleverd