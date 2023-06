Zonnebrandpaal geplaatst op Surfeiland

Aalsmeer – Veel mensen genieten in Aalsmeer van de zon op en rond de Westeinderplassen. Naast genot, brengt de zon ook gevaren met zich mee. Uit recente cijfers van de Nederlandse Kankeratlas blijkt dat het aantal gevallen van huidkanker in Aalsmeer hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Om bewustwording over huidkanker te vergroten en het gebruik van zonnebrand te stimuleren, heeft de gemeente Aalsmeer een zonnebrandpaal geplaatst bij het Surfeiland.

Factor 30

Vanaf nu kunnen bezoekers van het Surfeiland gratis gebruikmaken van de zonnebrandpaal met factor 30. De paal werkt op zonne-energie en geeft de weersomstandigheden aan zoals temperatuur en UV-index. Op basis van de UV-index toont de paal een smeeradvies. Vanaf UV-index 3 is insmeren belangrijk, na 25 minuten kan een onbeschermde huid namelijk al rood kleuren. In Nederland is dit het vaak het geval van april tot en met september.

Veilig genieten

Wethouder Willem Kikkert opende de zonnebrandpaal: “Het vernieuwde surfeiland bij het Waterfront trekt veel bezoekers bij mooi weer. Het is belangrijk dat mensen zich goed insmeren tegen de zon, om het risico op huidkanker te verkleinen. Heb je je niet ingesmeerd of ben je de zonnebrand vergeten? Dan kun je gebruikmaken van de zonnebrand uit de paal. We willen graag dat iedereen veilig kan blijven genieten van het lekkere weer en de Westeinderplassen.”

Verklein risico op huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland en het aantal gevallen blijft toenemen. Door regelmatig te smeren met zonnebrandcrème en de huid te bedekken met kleding of een parasol, kan het risico op huidkanker worden verkleind. Het bedrijf achter de zonnebrandpalen, Sundo, analyseert hoe de paal wordt gebruikt en zorgt voor het bijvullen.