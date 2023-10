Zonnebloemgasten winkelen bij Blok

Regio – Met de Zonnebloemgasten van Wilnis/de Hoef is er weer gezellig gewinkeld bij Modehuis Blok in Uithoorn. Bij aankomst werd er eerst lekker koffie gedronken en taart gegeten, een traktatie vanwege het 85-jarig bestaan van de zaak. Veel gasten gingen daarna op hun gemak shoppen, geassisteerd door de dames van Blok en de Zonnebloemvrijwilligsters en staken zich in het nieuw.

Na het winkelen werden er wat lekkere hartige hapjes gepresenteerd en was er nog wat tijd over om even gezellig na te kletsen. Alle gasten kregen bij vertrek een mooi boek mee over de historie van Modehuis Blok. Een geslaagde en gezellige ochtend.