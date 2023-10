Zonnebloem De Kwakel Vrouwenakker zet jubilarissen in het zonnetje

De Kwakel – Tijdens de jaarlijkse contactdag op 5 oktober jl. kwamen alle gasten van de afdeling bij elkaar in het Dorpshuis van De Kwakel. Door de vrijwilligers was de zaal in Friese sfeer ingericht.

Direct na binnenkomst van de gasten werd de koffie geserveerd met een heerlijke plak Fries suikerbrood. Daarna was het tijd om de jubilarissen naar voren te roepen. De nieuwe voorzitter Ria Harks nam het woord, één voor één werden de vrijwilligers bedankt voor hun jarenlange inzet. Ans en Ineke tien jaar, René, Angelique al ruim over de tien jaar heen. In de corona was het er niet van gekomen hen in het zonnetje te zetten. Tijdens deze dag was het een mooie gelegenheid om dit alsnog te doen. Allen ontvingen een oorkonde, een zilveren speldje en een prachtig boeket. Ook werd Gertie van der Meer, die zich dertien jaar lang als voorzitter van onze afdeling heeft ingezet, bedankt voor al haar moeite, vertrouwen en energie. Gertie blijft gelukkig als vrijwilliger aan onze groep verbonden.

Na het drinken van een kleine versnapering werd een heerlijke lunch met uiteraard een winters broodje rookworst geserveerd, om in het thema Friesland te blijven. Tijdens het middagprogramma (pubquiz) werden de gasten in groepjes ingedeeld. Het thema luidde “Wie weet het meest van de Elfstedentocht?”. Dat werd nog een hele strijd, vragen van heel makkelijk tot heel moeilijk kwamen aan bod. Uiteindelijk ging groep zes er met de winst vandoor, de winnaars waren Elly, Jas, Mien, Thea en Emmy.