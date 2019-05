Zondag Aalsmeer Roest Niet!

Aalsmeer – Zondag 2 juni is Aalsmeer weer ’the place to be’ voor de liefhebbers van klassieke auto’s en motoren. Na de succesvolle eerste editie in 2008 vindt inmiddels de twaalfde editie van Aalsmeer Roest Niet plaats. De eerste auto gaat zondag om 09.00 uur van start bij The Beach aan de Oosteinderweg 247a en de eerste deelnemers worden hier terug verwacht voor de finish om circa 14.30 uur. De prijsuitreiking begint om 17.15 uur. Aalsmeer Roest Niet bestaat uit een vol deelnemersveld met 200 nostalgische voertuigen. Deelname aan deze unieke rit is mogelijk met een auto of motor van vóór 1 januari 1989.

Na het vertrek vanaf The Beach in Aalsmeer volgt een prachtige route door het Hollands midden van circa 130 kilometer. De finish vindt eveneens plaats bij The Beach met een gezellig programma voor jong en oud. Uiteraard met een hapje, een drankje en muziek van Kees Markman. Een deskundige en volstrekt objectieve Jury beoordeelt de deelnemende auto’s en motoren op kwaliteit en originaliteit, in stijl bijpassende kleding kan extra voordeel opleveren!

Aalsmeer Toen

In hal 3 is er zondagmiddag een tentoonstelling van Aalsmeer Toen met een mooi overzicht van het vergane bloemencorso, tevens is er een prachtige foto overzicht van de Aalsmeerse bloemenveilingen van weleer en de Aalsmeerse brandweer is vertegenwoordigd met nostalgisch brandweer materiaal. De grote tegenstelling van alle oude voertuigen is wel de racesimulator van Max Verstappen. Een heel exclusieve Velorex driewieler is ook deelnemer aan Aalsmeer Roest Niet. Dit voertuigje (zie foto) is voorzien van een 350 cc Jawa moter en het chassis is een buizenframe met een ‘tent’ van leer.