Zondag 3 september: Ronde van Uithoorn

Uithoorn – De wielerronde van Uithoorn wordt op zondag 3 september georganiseerd door UWTC. Dit jaar niet in het dorp maar op ons clubparcours rondom sportpark Randhoorn. Er wordt momenteel flink geïnvesteerd door de vereniging in de bouw van een clubhuis, bmxbaan en uitdagend cyclocrossparcours bij sportpark Randhoorn. En alle veiligheidseisen, huur dranghekken etc, maken het kostenplaatje voor de ronde in het dorp erg hoog. In 2018 hopen we de ronde wel weer in het dorp te organiseren. Via voorinschrijving hebben we al mooie deelnemersvelden voor de nieuwelingen en amateurs/sportklasse. Op de dag zelf kan er worden ingeschreven door de veteranen 50+/60+ en 68+. De familie Oudshoorn zal weer aanwezig zijn om de Theo Oudshoorn memorial prijs uit te reiken.

Programma:

10.30 uur: 60+/68+, Theo Oudshoorn memorial

12.00 uur: 50+

13.30 uur: nieuwelingen

15.00 uur: amateurs/sportklasse

Bij de veteranen 50+/60+/68+ zullen weer veel UWTC favorieten van start gaan. Guus Zantingh en Leen Blom hebben zich alweer diverse keren in de prijzen gereden. Ook John Tromp is na een lange blessure weer op de weg terug en wist onlangs ook een mooie klassering te rijden. Maar ongetwijfeld zullen ook Ben de Bruin, Nico Fokker, Marcel Versteeg en Rene Oudshoorn van start gaan.

Bij de nieuwelingen hebben we een enorm sterk startveld. De UWTC nieuwelingen Ian vd Berg, Sven Buskermolen en Danny Plasmeijer zullen zich waarschijnlijk niet kunnen mengen in de strijd om de podiumplaatsen. De verwachting is dat regiorenners Owen Geleijn uit Rijsenhout en Enzo Leijnse uit Amstelveen de grootste kans maken op de overwinning.

Maar ook bij de amateurs/sportklasse een groot en sterk deelnemersveld. De UWTC leden Bas de Bruin, Tommy Oude Elferink, Bart de Veer, Niels Ruijter, Vincent Derogee zullen zich ongetwijfeld voor in de strijd laten zien. Maar ook hier vele sterke regiorenners in het veld: Edwin de Graaff, Koen de Best, Henk de Jong. Bent u nieuwsgierig wie de wedstrijden gaan winnen? U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Toegang is gratis.