15e Aalsmeer Roest Niet met 200 oldtimers

Aalsmeer – Het evenement Aalsmeer Roest Niet viert dit jaar het 15 jarig jubileum, reden om dit jaar extra uit te pakken met diverse activiteiten. Aanstaande zondag 11 juni is de hoofdact van dit jaar: de toerrit met 200 oldtimers en daarna een geweldige static show op het buitenterrein van The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Van 9 tot 11.30 uur is de start van Aalsmeer Roest Niet.

De 200 auto’s en motoren gaan voor een 130 kilometer lange toerrit slingerend door Hollands Midden naar Nieuwerkerk aan den IJssel. Via Gouda, de Meije weer terug naar The Beach. De verwachting is dat de voertuigen tussen 14.30 en 17.00 uur binnen druppelen. Speaker Rinus zal bij de finish elk voertuig hartelijk ontvangen voor misschien wel een prijs en uiteraard een interview.

De prijswinnaars van de diverse categorieën krijgen op het showterrein een prominente plek en eeuwige roem. Kees Markman en Marcel Wilkes ondersteunen het geluid en draaien in de namiddag de nodige vinyl plaatjes. Iedereen is zondag van harte welkom op het showterrein naast The Beach. De entree is gratis.