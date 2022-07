Zomerse reünie rond- en platbodems op Westeinder

Door: Theo van Mierlo

Aalsmeer – De VRSP (Vereniging Schipperskring Rond-en Platbodemjachten) is de landelijke organisatie, die zich als doel stelt het in stand houden van het Hollandse traditioneel varend erfgoed en hun tradities. Een landelijke organisatie met meer dan 500 donateurs en met een eigen jaarlijks magazine ‘de Loefbijter’. En er worden op veel locaties evenementen georganiseerd. Voor de jaarlijkse zomerreünie was de keuze gevallen op de Westeinderplassen, met als gastvrije locatie jachthaven Zeilfort in Kudelstaart. In de ontwikkeling van Zeilfort tot uitgelezen ontmoetingspunt aan het water de eerste keer met een uniek watersport-evenement.

Er waren heel wat schippers aangemeld, maar helaas kon een aantal deze haven niet bereiken doordat het hete weer enige brugbedieningen stagneerde. Zaterdag stond een zeilrace op het programma. Schitterend zomerweer, maar nagenoeg windstil. Schippers in de aken, schouwen, jollen, tjalken, schokkers, boeiers en botters lagen ongeveer stil. Dit werd opgelost door te peddelen met vaarbomen en schipper Bouwe Guyt van de ‘Op de Bollefooi’ zwom zelfs met een lange lijn zijn Vollenhovense Bol naar voren en werd later tot winnaar van deze alternatieve funrace uitgeroepen, voor ‘De Bever’, de Lemsteraak van Wilma van Dijk, en ‘Vrouwe Elisabeth’, de Klipperaak van Wiebe Briemen. Zondag was er een prettige briesje over de lengte van de Grote Plas en kon het admiraalzeilen goed worden uitgevoerd.

Schepen van ongeveer gelijke grootte vormden een eigen eskader, voeren in kiel- en frontlinie en gaven met hun fok de groet aan het voor anker liggende admiraalschip. Daar werden groet en prestaties gewaardeerd door loco-burgemeester Robert van Rijn en oud-onderzeebootkapitein Van Waning. Het eskader van de Aken werd het hoogst gewaardeerd, voor de Aken-2 en de Schokkers.

In september wedstrijden

De rond- en platbodemjachten komen dit jaar nog weer terug in het weekend van 17 en 18 september. Dan strijken ze neer bij de haven de watersport vereniging Nieuwe Meer, van waaruit samen met de Westeinder Zeilwedstrijden andermaal wedstrijden met zeer traditionele wisselprijzen worden georganiseerd. Eerst nog even surfen naar de relevante websites voor gedetailleerde informatie en foto’s van deze schoonheden op het water: www.vsrp.nl – www.zeilfort.nl; www.wvnieuwemeer.nl en www.westeinderzeilwedstrijden.nl.

Foto: Rond- en platbodems te gast bij Zeilfort Kudelstaart. Foto: Joke van der Zee