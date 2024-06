Zomeractiviteiten in de Bibliotheek

Amstelland – Na zwemkleding, zonnebrand, paspoort en zomerkleding volgt het boek als belangrijkste vakantiebagage. Voor twee derde van de vakantiegangers is een boek lezen of luisteren, ná appen, de meeste populaire vakantieactiviteit. Waar je ook vakantie viert, thuis of in verre streken, de tocht van thuis naar de eindbestemming wordt er leuker op met (luister)boeken, e-books, kranten en tijdschriften. De online bibliotheek kent geen grenzen en is 24/7 open.

Maar ook in de vestigingen van de Bibliotheek Amstelland is deze zomer van alles te doen. Een greep uit het aanbod: backpacken met verhalen, voorstellingen en films bezoeken, speurtocht of meedoen met de Zomerbingo.

Op de speciale Zomerpagina van de bieb www.debibliotheekamstelland.nl/zomer lees je er alles over. Ook vind je hier heel veel (lees)tips. Voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen.

De bieb zoekt je ook op deze zomer. De programmamakers gaan op een bakfiets de wijken in en zetten hun tipi op, lezen voor en geven leuke workshops. Maak je eigen ansichtkaart, postzegel, onderzoek een mier of kever en luister naar prachtige verhalen over de spin, een kniptor en het vuurvliegje.

Kinderen die in juli of augustus in de bieb hun boeken komen halen krijgen de mogelijkheid om een spannende speurtocht te doen en alle spelletjes en activiteiten op de thema-eilanden te ontdekken. Doe je mee met de leesbingo en heb je alle vragen beantwoord, dan heb je een prijsje verdiend.

