Zomeractiviteiten in Amsterdamse Bos

Amstelland – Ontdek op zondagmiddag 4 augustus, om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, hoe een rups een mooie vlinder wordt. Of hoe een kikkervisje verandert in een kikker. Ontdek het en doe het na. Deze activiteit staat onder leiding van Natuur is een Feest en is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Piratenschool

Op woensdagmiddag 7 augustus, om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur, zoekt Zeerover Fabian jonge matrozen. Leer zwaardvechten en schatzoeken op de piratenschool. Onder leiding van Natuur is een Feest en deelname voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)-ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Bloemetjes en bijtjes

Kom mee op zoek naar de witbolhommel op zondag 11 augustus om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur. Er fladdert van alles rond in het Bos, onder andere de witbolhommel en de pyjamabij. Wie weet wat je allemaal nog meer ziet. Eveneens onder leiding van Natuur is een Feest en geschikt voor kinderen van 6 tot 12 jaar en (groot)ouders of begeleiders. Kosten 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur buiten en de start is bij De Boswinkel.

Aanmelden voor alle activiteiten is noodzakelijk en kan telefonisch via 020-5456100, via de websitewww.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.