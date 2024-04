Zomer Play-in ’t Baken voor muzikanten

Aalsmeer – Wat is er leuker dan samen muziek te maken? Of je nu heel ervaren bent of wat minder, na 1 dag samen repeteren kan al een concert worden geven. Dat is precies de bedoeling van de Zomer Play-in die op 8 juni wordt gehouden in ’t Baken aan de Sportlaan 86.

Speel je een instrument die in een harmonie, fanfare of brassband (hafabra) thuishoort? Ben je minimaal 12 jaar en heb je minimaal hafabra-B niveau? Dan word je van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Play-in. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van een vereniging. Misschien wil je juist wel eens ervaren hoe het is om in een orkest te spelen? En voor iedereen die wel al lid is van een muziekvereniging is dit een kans om andere muzikanten te ontmoeten en eens met een andere dirigent te werken. Boven alles gaat het om een gezellige muzikale dag! Vooraf ontvang je de te spelen werken, zodat je thuis alvast kunt studeren. Het programma is gevarieerd en het niveau ligt gemiddeld in de derde divisie hafabra.

Muzikale leiding

Op zaterdag 8 juni gaan de muzikanten onder leiding van dirigent Michel de Haas de puntjes op de i zetten. Michel is een energieke dirigent die snel kan schakelen tussen diverse muziekgenres. Hij weet orkestleden goed bij de les te houden en op enthousiaste wijze zijn visie over te brengen. Zelf is hij fluitist en saxofonist. Daarnaast arrangeert hij muziek in opdracht.

Afsluitend concert

De Play-in start om 10.00 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten met een uitvoering van de gerepeteerde werken. Uiteraard is je netwerk dan welkom om te komen luisteren. Aanmelden gaat door https://qrco.de/bevFom in je browser te plakken om naar het inschrijfformulier te gaan. Voor meer informatie kan een mailtje gestuurd worden naar margrietverrips@hotmail.com.