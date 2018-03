Zoekactie na overval tankstation Bovenkerk

Bovenkerk – Vanmorgen, vrijdag 30 maart, even voor 11.00 uur is het BP tankstation aan de Noordammerlaan in Bovenkerk overvallen door een persoon. Een man van rond 40 jaar heeft enkele medewerkers bedreigd met een broodmes. De overvaller had zijn gezicht deels bedekt met een zwarte sjaal. Na de overval is de man er lopend vandoor gegaan richting Aalsmeer.

De politie is direct met meerdere eenheden een zoekactie gestart. Vooralsnog is de overvaler nog niet aangetroffen. Omdat de overvaller er vandoor ging richting Aalsmeer wordt aan inwoners gevraagd om uit te kijken naar de man. Alarm is uitgezet door de politie via burgernet.

Er is nog niets bekend over de buit.

Foto: Davey Photography/ Davey Baas