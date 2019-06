‘Zing Nederlands met me’ in Taalcafé

Amstelland – Al sinds 2017 kunnen mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken, regelmatig in de bieb terecht om mee te zingen met Nederlandse klassiekers. ‘Zing Nederlands met me’ is in de eerste plaats bedoeld voor anderstaligen om op een leuke manier Nederlands te leren.

“Maar ook mensen met Nederlands als moedertaal zijn van harte welkom. Zo ontmoeten mensen uit verschillende culturen elkaar,” aldus Gertrude Hoogendoorn, manager Educatie & Programmering bij de bibliotheek Amstelland. Afgelopen week vond het evenement niet op zondagmiddag plaats, maar op dinsdagmiddag, tijdens een drukbezocht Taalcafé in de bibliotheek in Amstelveen.

Het Taalcafé is een informele manier om Nederlands te leren spreken, door veel te oefenen. In een ontspannen setting ga je met elkaar in gesprek over allerlei onderwerpen. Het nieuws, de kwaliteit van de koffie, of de Nederlandse cultuur. Je kunt gewoon aanschuiven, aanmelden is niet nodig. Zo’n 30 bezoekers werden door Laetitia Leemans (muziekdocente bij Platform C) en Anton Furnée (programmeur bij de bibliotheek en niet onverdienstelijk pianist) begeleid bij de sessie. Na diverse warming-up oefeningen en kortere liedjes werd na een uur afgesloten met ‘Aan de Amsterdamse grachten’ van Wim Sonneveld.

Op dinsdag 3 september wordt ‘Zing Nederlands met me’ nogmaals tijdens het Taalcafé aan het Stadsplein gehouden. Kijk voor meer informatie op de website: www.debibliotheekamstelland.nl