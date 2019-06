Zilver Nils Eekhoff op NK wielrennen

Rijsenhout – Wielrenner Nils Eekhoff is afgelopen zaterdag achter David Dekker tweede geworden op het Nederlands kampioenschap voor renners onder 23 jaar. Na 145 kilometers sprintte een groot peloton in Ede om de titel.

In de slotkilometer zat Eekhoff even klem in het gedrang en moest veel meters goed maken voor hij aan de sprint kon beginnen. “Ik voelde me sterk en had graag man tegen man met Dekker om de overwinning willen sprinten”, zei de renner van Team Sunweb teleurgesteld aan de streep.

Vorige week woensdag was Eekhoff al vierde geworden op het NK tijdrijden, ook in de omgeving van Ede. Hij moest toen 37 toegeven op Daan Hoole, de nieuwe kampioen.

Foto: De top-drie van het NK luistert tijdens de huldiging naar het volkslied. Links NIls Eekhoff, naast hem David Dekker, zoon van oud-prof Erik, en Martijn van den Berg, die derde werd.

Foto: @Team Sunweb