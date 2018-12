Zenuwslopende finales bij NK Beach

Aalsmeer – Ze waren dichtbij en roken eraan, maar zagen geen kans Alexander Brouwer te onttronen. De beachvolleyballer, die vorig jaar nog met Christiaan Varenhorst de nationale indoortitel voor zich opeiste, was nu samen met Robert Meeuwsen te sterk en pakte goud.

Sven Vismans en Jasper Bouter zorgden in een sfeervolle en drukbezochte The Beach in Aalsmeer voor een memorabele finale. Lokale favoriet Vismans, die is opgegroeid in het indoorbeachsportcentrum, en partner Bouter lieten zich niet zonder meer van het veld slaan. Na de eerste set (18-21) kwamen ze sterk terug en dwongen met 21-18 een derde set af. Daarin forceerden Vismans en Bouter zelfs twee matchpoints. Een verrassing hing in de lucht, maar dat lieten Brouwer en Meeuwsen op hun beurt weer niet gebeuren. Ze werkten gedecideerd beide matchpoints weg, moesten vervolgens wel tot het uiterste gaan maar stelden in de slotfase alsnog orde op zaken: 17-19 (1-2)

Ook bij de dames eindigde het toernooi in een zinderende driesetter, waarin Marleen Ramond-van Iersel en Joy Stubbe hard moest knokken om Raisa Schoon en Emi van Driel op de knieën te dwingen. Het jonge koppel Schoon/Van Driel opende sterk (22-20), maar daarna namen Van Iersel en Stubbe het heft in handen: 13-21 en 13-15. “Het was en pittige wedstrijd, maar uiteindelijk hebben we het kunnen afmaken op het eind de servicedruk wat op te voeren”, reageerde een dolgelukkige Ramond-van Iersel. “Maar we moesten alert blijven, want ze straften elke fout direct af.” Schoon en Van Driel hadden in ieder geval wel wraak genomen voor de verloren finale van vorig jaar door Marloes Wesselink – vorig jaar met Laura Bloem nog goed voor goud – in de halve finale met 2-0 (21-14, 21-18) te verslaan.



Eindstand NK Beach Aalsmeer 2018:



Vrouwen: 1. Ramond-Van Iersel en J. Stubbe; 2. Schoon en Van Drie en 3. Wesselink en Van Gestel en Piersma en P. Stubbe.

Heren: 1. Brouwer en Meeuwsen; 2. Vismans en Bouter en 3. Feldkamp en Nijland en Penninga en Blom.



Foto: Pim Waslander