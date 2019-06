Stefan v/d Zwaard wint 6-uurs van Westeinder

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 15 juni werd voor het vierde jaar op rij de 6-uurs van de Westeinder gezeild, georganiseerd door Watersport Vereniging Schiphol, samen met Westeinder Zeilwedstrijden. In drie klassen, te weten Jeugd, Kajuit en Open boten, werd gezeild om de fel begeerde Jaap Moll-wisselprijs. Daarnaast werd dit jaar voor het eerst ook de 3-uurs gezeild voor allerjongsten in de Optimisten-klasse. In totaal deden dertig boten mee met de wedstrijden.

Ondanks de pittige weersvoorspelling voor deze dag, was het met een wisselende noordwesten wind en wat regenspetters in de ochtend toch nog prima zeilweer. Op de hele Westeinder was een baan uitgelegd, die 6 uur lang bevaren moest worden. De boot met de meeste kilometers, na SW-correctie, was de winnaar. Dit jaar heeft Stefan van der Zwaard de Kajuitklasse gewonnen in zijn ‘Swordfish’ International 806. Met 49,2 kilometer gezeild in 6 uur was hij de koploper van het totale veld. Hij ontving hiervoor de Jaap Moll-wisselbokaal. Tweede werd Geert Nell met zijn Samourai MK1.

Bij de open boten was Robert van der Horst in een Spanker de snelste, daar werd Alex Verkerk tweede. Bij de jeugd kwam Yrsa Rademaker in een Laser Vago het verst, voor Romanie Helmer. Bij de Optimisten klasse heeft Isabelle de Ridder na 3 uur zeilen de gouden medaille gewonnen, voor Emma Verheyen.

Aan het einde van de wedstrijd kwam ook nog de zon door en werd de dag gezellig afgesloten met de prijsuitreiking en een heerlijke barbecue en de dank aan deelnemers, vrijwilligers en sponsors voor dit geslaagde zeilevenement. Surf naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl voor alle uitslagen.

Theo van Mierlo.