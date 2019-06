Zeilen: Inschrijven voor ‘6 uur van Westeinder’

Aalsmeer – Voor het vierde jaar op rij organiseert Westeinder Zeilwedstrijden samen met Watersport Vereniging Schiphol op zaterdag 15 juni de ‘6-uur van de Westeinder.’ Alle klassen in de kajuit- en open zeilboten kunnen deelnemen aan deze race en door de toepassing van het SW-handicapsysteem is de kans om voorin te eindigen voor alle deelnemers even groot.

Om 8.15 uur vindt het palaver plaats in Het Kombuis van de WV Schiphol aan de Uiterweg. Het startschot is om 10.00 uur op de Grote Poel en tot 16.00 uur moet door de deelnemers een zo groot mogelijke afstand worden afgelegd over een van tevoren bekend gemaakte wedstrijdbaan. Voor het eerst worden ook de jeugdige zeilers in de Optimisten-klasse uitgenodigd, zij varen een race van 3 uur en starten om 12.00 uur.

Tijdens de races zal een pendeldienst tussen de haven van de WV Schiphol en het wedstrijdveld zijn voor de toeschouwers. Na afloop van de wedstrijden vindt de prijsuitreiking plaats in Het Kombuis en is er de mogelijkheid om gezellig te blijven eten.

Ga je deze uitdaging aan? Schrijf je dan in via www.wvschiphol.nl/nieuws/de-6-uur-van-de-westeinder-2019 of ga naar de website van de WZW: www.westeinderzeilwedstrijden.nl/evenementen .