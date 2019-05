Zeges Nils Eekhoff in stijl van Van der Poel

Rijsenhout – Half januari kwam hij zwaar ten val tijdens een trainingsstage op Mallorca. Een berg afdalend smakte hij met zijn hoofd tegen een muurtje. De gevolgen: jukbeen op twee plaatsen gebroken en een zware hersenschudding. Even vroeg Nils Eekhoff zich af of hij beter niet kon stoppen met wielrennen. Na een langdurig herstel maakte de doorzetter uit Rijsenhout vorige week woensdag en afgelopen zaterdag echter weer kennis met de zoete kant van zijn sport. In Saint-Pol-de-Léon werd hij winnaar van de slotrit in de Ronde van Bretagne, en vier dagen later zegevierde hij op indrukwekkende wijze in de internationale profronde van Overijssel.

Uitblinker

In Bretagne was Eekhoff de snelste van een eerste groep, afgelopen zaterdag in Overijssel de absolute uitblinker, koersend met hoofd, hart en benen, helemaal naar het voorbeeld van wieler-idool Mathieu van der Poel. Hij meldde zich in een kopgroep van 19 op honderd kilometer van het einde en schuwde daarna het zware werk niet. Eekhoff had ook kunnen speculeren op zijn sterke sprint, maar reed in de finale liever de groep uit elkaar. Dat deed hij in twee beurten. Eerst kreeg hij zes volgers mee, vervolgens konden alleen twee renners van BEAT-Cycling nog reageren. In de straten van Rijssen beantwoordde de Sunweb-renner met opmerkelijk gemak alle aanvallen van dit samenspannende duo en won, alweer in de stijl van Van der Poel, nipt de sprint. Martijn Budding was tweede, Piotr Havik derde en Oscar Riesebeek (Team Roompot) op achterstand vierde. Nils aan de streep: “Ik voelde me zó goed. In de sprint werd ik naar buiten gedrukt, maar kon met een jump nog net winnen.” Slechts 25 van de 147 gestarte renners reden de 204 kilometer lange ronde uit. Het versplinterde peloton verloor meer dan acht minuten en werd voortijdig uit de koers genomen.

Beterschap

In de slotrit van de Ronde van Bretagne konden alleen de Italiaan Mozatto en de Fransman Manzin in de oplopende finishstraat in het spoor van Eekhoff blijven, de twintig andere renners van de eerste groep volgden op gepaste afstand. In de Franse race stond Eekhoff alle dagen prominent op de uitslagenlijsten: achtereenvolgens zesde, achttiende, derde, vijfde, dertiende, vijfde en eerste. Bovendien was er na afloop voor hem een mooie bijvangst: van plek tien naar drie in de eindstand, winnaar van het jongerenklassement en tweede in het puntenklassement. Aan de streep wachtten hem de felicitaties van vijfvoudig Tour de France-winnaar Bernard Hinault. De coach van Team Sunweb heeft Eekhoff de acht races in elf dagen laten afwerken om te zien hoe het lichaam van de renner zou reageren op deze serie belastende opdrachten. Met zijn zeges gaf de Rijsenhouter daarover duidelijkheid en hoopt zo weer een stapje te hebben gezet in de richting een contract bij de fullprofs van Team van Sunweb.

De overige wielerresultaten van het weekeinde: Owen Geleijn (Rijsenhout) derde in klimcriterium Kleeberg, veteraan John Tromp (Kudelstaart) derde bij 60-plussers in Uithoorn en junior Tristan Geleijn (Rijsenhout) 16e in de Ronde van Amstelveen.

Foto: Nils Eekhoff blijft de Italaan Lucca Mozatto nipt voor in de laatste rit van de Ronde van Bretagne. De Fransman Lorrenzo Manzin werd derde in deze etappe en winnaar van het eindklassement.

Foto: Organisatie Tour de Bretagne.