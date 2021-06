Zaterdag vlag in top voor opening Het Oosterbad

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 5 juni kan er weer volop recreatief worden gezwommen in Het Oosterbad en dat is bijzonder goed nieuws op de dag van weer nieuwe versoepelingen. Wat hebben de medewerkers en bezoekers van het natuurwaterzwembad aan de Mr. Jac. Takkade 1 naar dit moment uitgekeken: een heerlijke duik nemen, een bommetje vanaf de duikplank, via de glijbaan het water in plonsen, banen zwemmen: het mag weer!

Opening door vrijwilliger

De officiële opening van het 93ste seizoen vindt zaterdag 5 juni om precies 13.00 uur plaats en niemand minder dan de oudste en trouwste vrijwilliger van het natuurzwembad, Piet Rinkel, zal de vlag in top hijsen. Piet vindt het een eer, maar Het Oosterbad is zo trots op hem (en op alle andere vrijwilligers) en zet Piet graag in het zonnetje en bedankt hem op deze manier voor zijn enorme jarenlange inzet. De eerste tien zwemmers zaterdag worden getrakteerd op een Italiaans schepijsje. Nog een reden om een duik te komen nemen.

Vol vertrouwen

Het zwembad gaat, ondanks dat er nog beperkingen zijn, vol vertrouwen het komende seizoen tegemoet. Het water is weer gekeurd door de provincie Noord-Holland en als ‘goed’ bestempeld, er kan van start worden gegaan met banen zwemmen en recreatief zwemmen. In juli zullen de zwemlessen vanuit ‘De Futen’ (de Amstelveense zwemvereniging waarmee een goede samenwerking is) doorgang vinden in Het Oosterbad. Bij interesse hiervoor kan contact opgenomen worden met Het Oosterbad. Evenementen zullen deze zomer nog beperkt plaatsvinden. Wel wordt op zaterdag 19 juni een spectaculaire clinic ‘Russian Swing’ gegeven door Indoor Cliff Diving.

Het zwembad is zaterdag geopend tot 17.00 uur! Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl