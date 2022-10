Zaterdag twee concerten Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Zaterdag 29 oktober geeft Aalsmeers Harmonie twee concerten in the Beach. ’s Middags is er het ‘Concert in de soep’, speciaal voor kinderen en ‘s avonds staat het donateursconcert voor alle muziekliefhebbers op het programma. Ook hier is het thema ‘Natuurlijk’. Het belooft een muzikale dag te worden!

Kinderconcert

Het thema van de Kinderboekenweek was Gi-ga groen. En dat vraagt om een muzikale middag met een schoon en groen verhaal! Tijdens het kinderconcert vertelt Lars Veenhof (leraar op IKC Triade) een verhaal van Superjuffie. Aalsmeers Harmonie maakt daarbij muziek. Natuurlijk ontbreekt de hit Gi ga Groen van Kinderen voor Kinderen niet! Het wordt een leuk en toegankelijk concert voor kinderen vanaf ca 5 jaar. Het concert start om 15.30 uur en duurt een uurtje. Kaartjes kosten 5 euro en zijn te koop via www.aalsmeersharmonie.nl/ticketshop of aan de deur.

Donateursconcert

Om 20.00 uur begint vervolgens het jaarlijkse donateursconcert onder leiding van dirigent Maron Teerds. Op het programma staan veel verschillende stukken, die een link hebben met de natuur. Denk aan The Four Seasons, Clouds en Noah’s Ark. Ook een avond genieten van mooie muziek? Kom dan aanstaande 29 oktober om 20.00 uur naar The Beach aan de Oosteinderweg 247a en koop alvast voordelig kaartjes (10 euro per stuk) online via www.aalsmeersharmonie.nl/ticketshop. Kaarten zijn ook te koop aan de deur, dan voor 12,50 euro per stuk.