Zaterdag grote braderie in het Centrum

Aalsmeer – Op zaterdag 1 september is het weer tijd voor de grootste en gezelligste markt van het jaar in het Centrum waar bezoekers bij de kraampjes met onder andere sieraden, kleding, boeken en etenswaren kunnen snuffelen.

Kramen en foodplein

Zoals elk jaar staat het centrum tussen 10.00 en 17.00 uur vol met kramen. In het gebruikelijke ‘rondje’ in de straten van het dorp komt u allerlei koopwaar tegen. Veel winkeliers hebben een kraam voor de winkel met mooie aanbiedingen of een lekkere proeverij, maar op de braderie staan ook verenigingen, goede doelen en andere non-profit organisaties. Zij presenteren zich door middel van demonstraties, prijsvragen en informatiestands. Aan de voet van Korenmolen de Leeuw wordt een gezellig foodplein ingericht of plof lekker neer op een gezellig terras van de plaatselijke horeca.

Kom op de fiets of parkeer in parkeergarage

Vanwege de verwachte drukte wordt aangeraden om met de fiets of de bus naar het centrum te komen. Bezoekers van de braderie wordt verzocht om te parkeren in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer (volg de borden P Centrum). Parkeren in de parkeergarage is gratis wanneer u een aankoop doet in een van de vele winkels of horeca in het centrum. Vraag om de kassabon want bij de receptie (hoofdingang) van Studio’s Aalsmeer kunt u deze omruilen voor een gratis uitrijkaart. Het normale tarief op zaterdag is 5 euro per dag.

Supermarkten en winkels bereikbaar

Voor wie toch met de auto het dorp in komt, de Schoolstraat, Dorpsstraat en Weteringstraat zijn (deels) afgesloten voor de braderie en parkeren op het Praamplein is niet mogelijk vanwege de Feestweektent. De supermarkten zijn natuurlijk wel bereikbaar via de Uiterweg en bij beide supermarkten kan 1,5 uur voor de deur geparkeerd worden.

Verlichte botenshow en vuurwerk

In de avonduren van deze nazomerse dag vinden op loopafstand de verlichte botenshow en het vuurwerk bij de Westeinderplassen plaats. Een leuk dagje uit voor jong en oud! Kijk voor meer informatie op www.meeraalsmeer.nl.