Leuke actie voor jeugd zaterdag in Oosterbad

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 8 augustus kunnen bezoekers aan het Oosterbad iets unieks beleven dankzij Nico Vegt van de brillenwinkel op het Poldermeesterplein.

Hij bedacht een ludieke sponsoractie voor de jeugd. De eerste 200 zwemmers krijgen zaterdag niet alleen hun entreegeld retour, maar ook gratis een ijsje!

Nico Optiek rekent dit af met het Oosterbad en hier is men natuurlijk enorm blij. Ook het Oosterbad heeft met het coronavirus te maken. Door de maatregelen mocht het zwembad in mei nog niet open en vooralsnog is het aantal bezoekers niet te vergelijken met andere jaren. Met de superstunt van Nico hopen de medewerkers dat meer mensen een duik komen nemen in het prachtige natuurzwembad aan de Mr. Jac. Takkade 1.

De komende dagen wordt een hittegolf voorspeld, met zaterdag zelfs boven de 30 graden. Heerlijk om dan een verkoelend (gratis) ijsje te kunnen eten rond het Oosterbad.

Thuis omkleden is een vereiste en er is in het natuurzwembad eenrichtingsverkeer ingesteld. Er wordt niet aan vooraf reserveren gedaan, maar vol is vol. Er zijn geen blokuren, maar juist ruimere openingstijden: Van 12.00 tot 20.00 uur op de doordeweekse dagen, in het weekend sluit het Oosterbad om 17.00 uur. Adres: Mr. Jac. Takkade 1. Kijk voor meer informatie en actueel nieuws op de website: www.hetoosterbad.nl