Zaterdag en zondag handbal in Bloemhof

Aalsmeer – Na een bloedstollende handbalwedstrijd afgelopen zaterdag tegen Kembit Lions (eindstand 24-24), staat aanstaande zaterdag 12 september alweer een topwedstrijd in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg op het programma. Greenpark Aalsmeer Heren 1 speelt tegen Herpertz Bevo HC om het landskampioenschap.

Uiteraard is publiek ter aanmoediging welkom, graag zelfs, maar vooraf tickets bestellen is een vereiste. Vanwege de coronamaatregelen kunnen namelijk maar een beperkt aantal toeschouwers binnen gelaten worden. De wedstrijd begint om 19.15 uur (tot 20.30 uur) en kaarten zijn te reserveren via de website www.hvaalsmeer.nl.

Combi-weekend

Zondag 13 september kan eveneens genoten worden van tophandbal in De Bloemhof. Zowel Heren 2 als Heren 3 van Greenpark Aalsmeer komen in actie. Aalsmeer 3 krijgt Houten 2 op bezoek. De wedstrijd begint om 13.15 uur. Vanaf 15.00 uur is vervolgens de zaal voor Greenpark 2 dat Dynamico als tegenstander heeft. Voor dit combi-weekend geldt eveneens vooraf kaarten reserveren.

Volendam

Ook kunnen al kaarten besteld worden voor de volgende handbaltopper: Greenpark Aalsmeer tegen Volendam op zaterdag 29 september van 20.00 tot 22.00 uur in De Bloemhof.

Foto: www.kicksfotos.nl