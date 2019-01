Zaterdag Brom Borrel Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Na goed gevulde kerstdagen een knallend en rokend Oud en Nieuw nu alweer in de tweede week van twintig negentien. Het jaar is voor het Aalsmeers Bromfiets Genootschap (ABG) goed begonnen. De eerste vergadering is geweest en plannen zijn op papier gezet.

Terugkijkend was 2018 voor het Genootschap een succesvol jaar. Zoveel enthousiaste toeschouwers en deelnemers aan het rondje richting Loenen aan de Vecht en de monstertocht van 130 kilometer naar Zaanse Schans. Wat te denken van het weekendje weg in de omgeving van Den Bosch. En de regenachtige avondrit door donker Haarlem.

Ook in 2019 zullen er diverse mooie ritten worden georganiseerd. En nog meer, er zijn zoveel leuke ideeën, er zijn weekenden te kort. Aanstaande zaterdagmiddag 12 januari zullen Jan, Joost, Kim en Dirk al deze plannen uit de doeken doen en gaat Jan van Joppe vanaf 17.00 uur bitterballen bakken. Dat wordt smullen!

Ook hebben de vier na lang zoeken mooie nieuwe jassen gevonden. Winterjassen en zomer fleece jasjes. Mocht je deze willen bestellen, voorzien van het allermooiste logo, dan kan je de jassen passen bij Kim en Dirk. En als je wilt afrekenen of een sponsor-donatie wilt overhandigen mag dat bij Joost.

Kortom, zaterdagmiddag is er genoeg te beleven in het gezellige café in de Weteringstraat. Niet alleen voor de rijders, maar natuurlijk ook voor de thuisblijvers, andere nieuwsgierige of fans.

Als je blijft plakken in Joppe tot later in de avond kan je ook nog een fantastisch optreden meemaken van de Hein Meijer Blues Band. De bandleden hebben beloofd een echt oud Hollands brommerlied live te spelen! Tot zaterdagmiddag 12 januari vijf uur. En je weet het, bij brommeren hoort 0,0 (nix). Ook dat heeft Joppe!