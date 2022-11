Zaterdag bazaar in/bij Doopsgezinde kerk

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 19 november gaan om 10.30 uur de deuren open voor de gevarieerde bazaar van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55. Er zijn prachtige items te vinden in het hele gebouw en op het buitenterrein voor de kerk. Ook wordt weer een veiling gehouden. Deze is van 13.00 tot 14.00 uur in het restaurantgedeelte. Met een kop koffie en een heerlijk stuk taart of een lekkere kop erwtensoep kan geboden worden op bijzondere items. Alvast ‘voorkijken’ wat er aangeboden wordt op de veiling kan vanaf vrijdagmiddag 18 november op www.dgaalsmeer.nl.

Goede doelen

De opbrengst gaat voor een groot deel naar internationale doelen. Ook is gekozen voor een lokaal doel: Stichting Anders Amstelland. Uitgebreide omschrijvingen van de goede doelen zijn te vinden op www.dgaalsmeer.nl. Voor de internationale doelen zal verdubbeling worden aangevraagd bij de OSA. Komt u/jij ook zaterdag gezellig snuffelen, bieden, sfeer proeven en genieten van lekkernijen? Allen hartelijk welkom! De bazaar duurt tot 17.00 uur.

Spullen inleveren

Het is overigens nog mogelijk om spullen in te leveren. Het brengen van goede en schone winterkleding of nette spullen voor de boekenhoek en rommelmarkt kan nog tot en met vrijdagmiddag 13.00 uur.