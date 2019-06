Zaterdag 3e Down Town Ophelia

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 22 juni vindt DownTown Ophelia voor de derde maal plaats, een groot evenement met een boodschap. In alle winkels, bij de horeca , de kappers en op de braderie werken die dag mensen met een beperking. De organisatie wil opnieuw laten zien dat ook zij talenten hebben.

Omdat er op straat allerlei activiteiten zijn, zoals optredens, workshops en een braderie wordt zaterdag de Ophelialaan tussen de Jumbo en Domino’s Pizza tussen 07.00 uur en circa 18.00 uur voor alle verkeer. Tot circa ’s nachts 00.00 uur blijft de straat afgesloten tussen de Begoniastraat en Geraniumstraat door optredens op het podium en het horecaplein voor Restaurant Oh!. Vanaf twaalf uur ‘s nachts kan er vrijdag 21 juni niet meer geparkeerd worden bij de winkels in verband met de opbouw van de braderie.

Natuurlijk is het het beste om op de fiets naar de Ophelialaan te komen. Parkeren kan in de omliggende straten, maar handiger is om de auto weg te zetten op het parkeerdak van de bloemenveiling van Royal FloraHolland. Vanaf deze plaats rijdt een gratis pendelbusje de hele dag heen en weer naar en van de Ophelialaan.

Loterij en Glazen Huis

Het evenement heeft een boodschap, maar door verschillende inzamelacties wordt de Jij & Ik Cadeauwinkel in de Ophelialaan ondersteund. Hiervoor wordt ook op de dag zelf sponsorgeld opgehaald. Bij Radio Aalsmeer kunnen in het ‘glazen huis’ verzoekjes aangevraagd worden tegen een kleine vergoeding en zijn drie loterijrondes. Er zijn loten te koop van slechts € 1,- voor de eerste twee loterijrondes om 12.00 en 14.00 uur. En om 17.00 uur is de superloterij met hele mooie prijzen zoals een dag sloephuur, dinerbonnen, een minuut gratis winkelen bij de Jumbo en zelfs een televisie. Loten hiervoor kosten € 2,-. Alle opbrengsten komen ten goede aan DownTown Ophelia en de samenwerking met Ons Tweede Thuis.

Veel te doen

Tot 17.00 uur is er een gezellige braderie in de straat waar van alles te koop is. Er zijn workshops, want je muziek kunt maken, armbandjes en sleutelhangers knutselen, een tekenworkshop volgen en bloempotje en eierkoeken versieren. Sportservice Haarlemmermeer heeft in samenwerking met de Rabobank een leuke sportactiviteit waarbij je voetbal-, handbal-, tennis- of hockey-vaardigheden kunt testen. De politie is er met een wagen en ook de brandweer is aanwezig. Je kunt je ook op de gevoelige plaat laten vastleggen bij Foto Funstudio. Op het horecaplein kun je terecht voor iets lekkers bij de Jij & Ik Winkel, de poffertjeskraam of bij de foodtrucks en restaurant Oh! heeft een grote bar met terras.

Programma

Het evenement wordt om 10.30 uur geopend door burgemeester Gido Oude Kotte. Er zijn optredens van onder andere Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart, La Familia, Danny Terp, zingende DJ Dennis Wijnhout, Amstelhof Let’s Dance Specials, DJ Wally, Sasja Brouwers, Het Meezingteam, Saskia Soulful en Johnny Romein. Eén van de hoogtepunten is de modeshow van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Het programma duurt tot 23.00 uur.