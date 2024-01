Zapcabaret van de jaren 90 in Abcoude

De Ronde Venen – Op zaterdag 13 januari 2024 is de cabaretvoorstelling ‘Korte metten’ te zien in Theater Piet Mondriaan in Abcoude. Cabarettrio Jeroens Clan brengt hiermee het grove muzikale zapcabaret van de jaren 90 terug in een nieuw jasje.

Fris, grofgebekt en met een gestrekt been maken Bram Kroon, Matthias Tuns en Jip de Poorter uit het Brabantse Best op genadeloze wijze korte metten met zichzelf, elkaar en het publiek. Hun maatschappijkritische liedjes, gebral en patriarchale vunzigheid gaan hand in hand met hun eigen portie kwetsbaarheid.

Theo Maassen enthousiast

Na hun debuut met ‘Tere zieltjes’ staat Jeroens Clan nu met hun tweede programma ‘Korte metten’ in de Nederlandse theaters. Alleen nu nóg sneller, rauwer en genadelozer. “Bij het nummer ‘Ik bepaal zelf wel of ik sneu ben’ kreeg ik een slappe lach die niet op wilde houden”, zegt Theo Maassen. “Het triggerde iets in mij. Het stompzinnige dansje, de kern van de boodschap, de volstrekte naïviteit in combinatie met een enorme overtuiging: zeldzaam”.

Theo Maassen nam zijn regisseur Martijn Bouwman mee naar een try-out. Die bood na afloop direct zijn diensten aan. Een van de hoogtepunten volgens hem is het lied van complotdenkers: ‘Ik stel alleen maar vragen’. “Steengoed”, glundert Bouwman die nu de eindregie voert over ‘Korte metten’.

De Brabantse dertigers kennen elkaar sinds de brugklas van de middelbare school, waar ze samen voor het eerst op het podium stonden. In 2018 behaalden ze de finale van het Leids Cabaret Festival. De jury prees de jongens van de Clan om hun vermogen om slim de zaal te bespelen met hun snelle scènes en liedjes. Met hun debuutvoorstelling ‘Tere zieltjes’ maakten ze vervolgens een succesvolle tour van meer dan honderd voorstellingen in Nederland en België.

Theater Piet Mondriaan

De voorstelling tourt tot en met juni 2024 in meer dan 80 theaters door Nederland. Bekijk de complete speellijst op: jeroensclan.com.