Zangworkshop met Davanti

Aalsmeer – Word je blij van zingen? En wil je eens kennis maken met een groep enthousiaste vrouwen met ambitie? Dan ben je van harte welkom op de workshopdag van Davanti. Een dag vol muzikale inspanning, en ontspanning, met het gezellige tien leden tellend vrouwenkoor. Op zondag 6 april wordt een afwisselend programma aangeboden waar muziek ingestudeerd gaat worden, maar de groep ook aan de slag gaat met workshops over stemtechniek, bodypercussie en podiumpresentatie onder begeleiding van de dirigente en zangcoach van Davanti. De dag wordt afgesloten met een miniconcert waar aan het publiek gepresenteerd wordt wat er die dag is geleerd.

De workshopdag vindt plaats in de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg 394, start om 10.00 uur en wordt van 16.30 tot 17.00 uur afgesloten met een miniconcert wat gratis toegankelijk is voor belangstellenden. Vooraf wordt informatie gegeven over de muziekstukken die ingestuurd gaan worden, maar verder voorbereiding thuis is niet nodig. Deze dag is bedoeld voor vrouwen die interesse hebben in het zingen in een klein vrouwenkoor wat over het algemeen a capella, licht klassiek en meerstemmig zingt. Een beetje zangervaring is handig. Het maakt niet uit of dat pop, klassiek of musical ervaring is.

Ervaar de gezelligheid en verbondenheid met elkaar, pak de uitdaging om bladmuziek om te zetten in mooie klanken en leer hoe je het verhaal van de muziek overtuigend over kan brengen. Aanmelden voor de zangworkshop kan tot uiterlijk zondag 9 maart via info@davanti.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer. Als je weet of je sopraan, mezzo sopraan of alt bent kan je dat er ook bij vermelden. De workshop gaat door bij voldoende aanmeldingen. Deelname is gratis dankzij een subsidie van KickAss.

Foto: aangeleverd