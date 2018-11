Zaalvoetbaltoernooi om Westeinder Cup

Aalsmeer – Een groep jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart organiseert samen met de jeugdwerkers van De Binding en DOCK een zaalvoetbaltoernooi. Deze Westeinder Cup vindt plaats op vrijdag 21 december van 19.00 tot 22.00 uur in Sporthal de Waterlelie.

De jongeren willen met dit toernooi graag jong en oud met elkaar verbinden. Aan het toernooi kunnen deelnemers meedoen vanaf 14 jaar uit Aalsmeer en Kudelstaart met teams van in ieder geval zes personen en minimaal twee vrouwen/meiden per team. Inschrijven kan tot en met 17 december. Deelname is gratis. Wel is het mogelijk een vrijwillige inschrijfbijdrage te doneren voor een goed doel. Dat kan bij aanvang van het toernooi.

Bedrijven, instanties en verenigingen

De jongeren nodigen ook bedrijven en organisaties van harte uit om met een team in te schrijven. Zij hopen vooral ook dat bijvoorbeeld politie en handhaving, de gemeente, brandweer, maar ook welzijnsorganisaties en sportverenigingen mee zullen doen. Er wordt gestreden om de eer en een prachtige wisselbeker!

Voor meer informatie en inschrijven kan contact worden opgenomen met Wendy de Waal via 06-47080932 of per mail: wwaal@dock.nl.