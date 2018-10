ZAAI Nederland komt goed op gang

Aalsmeer – Het eerste lustrum van ZAAI vond plaats op een wel zeer toepasselijke ruimte. Donderdag 27 september stroomde de Arendshoeve vol met aankomende en oud Zaailingen uit Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Diemen. Aan wethouder Floor Gordon uit Amstelveen de eer om alle aanwezigen welkom te heten. Haar blijdschap was tijdens haar speech duidelijk hoorbaar. “Dit is voor het eerst dat ZAAI Nederland bijeen komt en dat op een locatie die precies past bij het thema van vandaag. Maar liefst 200 startende ondernemers hebben door ZAAI; inspiratie opgedaan en kennis en elkaars expertise kunnen delen. Inmiddels is er een goed contact gegroeid tussen gevestigde en startende ondernemers.”

De reden van ieders komst was de door ZAAI vier georganiseerde workshops. Jacob van Zijverden – eigenaar van de Arendshoeve – vertelde iets over de geschiedenis van deze bijzondere florawereld. Van akkerbouw en veeteelt (1852) naar rozen (1960) vervolgens kamerplanten (1980) en nu 20 jaar deze beleving van groen en duurzaamheid. “Het is een ruimte die goed werkt voor de geest en het lichaam.” En zo werd het ook ervaren door de deelnemers.

Haydée Op ’t Veld

De taak van de wethouder zat er nog niet op. Grondlegger Haydée op ’t Veld, werd verzocht om naar het boven het water zwevende podium te komen om een mooi boeket en veel lovende woorden in ontvangst nemen. Zij werd er verlegen van. Als grondlegger van ZAAI kan zij met trots terugkijken op de afgelopen vijf jaar. “Wij zijn in Amstelveen met ZAAI coachtraject begonnen. Eerst met een coach van buitenaf en het jaar daarop met Anja de Die, een ex-zaailing en inwoonster van Amstelveen. Wij merkten dat de lokale bekendheid goed werkt. Er wordt makkelijker contact gemaakt en gelegd. Wij hebben Aalsmeer kunnen enthousiasmeren met ons mee te doen.”

De berichten waren echter zo positief dat de toen zittende wethouder Ad Verburg – ‘het was echt zijn kindje’ – na een jaar besloot een eigen groep in Aalsmeer te formeren. Daarbij viel direct de naam van Kirsten Verhoef – lokaal goed bekend – zij nam de organisatie onder haar hoede. Als coach werd Anja aangewezen. Dat het programma zich blijft ontwikkelen bepaalt het succes van ZAAI. Het type ondernemers is in Aalsmeer niet zoveel anders dan in Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn of Diemen. Over de gehele lijn doen er wel wat meer vrouwen dan mannen mee, in vele verschillende branches zoals horeca, techniek, ICT, de autobranche, gezondheid en verzorging en sport.

Workshops

Voor de vier workshops kon vooraf ingetekend worden. De keuze bestond uit: Big Five for Live; Fotografie met je smartphone; De kracht van jouw netwerk; Personal Branding. Alle workshops werden goed bezocht. De interactie was uitstekend. Er werd geluisterd en er werden velen vragen gesteld en beantwoord. Na afloop volgden er nog vele geanimeerde gesprekken en was men het roerend met elkaar eens dat het met al deze gratis en zinvolle informatie behoorlijk boffen is met ZAAI.

“Ik heb in een kort tijdsbestek geleerd hoe je van iemand een beter beeld kan krijgen en hoe je de relatie met cliënten beter kan onderhouden. Handige tips die goed uitvoerbaar zijn. Wij oordelen vaak te snel, zouden meer moeten vertrouwen op onze intuïtie. Het sprak mij wel aan.” Voor een volger van de workshop fotografie was het zo klaar als een klontje. “Ik ga alle tips opvolgen.” Neem voor meer informatie over het Zaai coach-project contact op met Kirsten Verhoef, project organisator, via 0297 – 366182 of via e-mail kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon