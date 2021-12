Yuverta schoolleider Peter Lievaart plots overleden

Aalsmeer – Alle leerlingen van de Yuverta mavo (voorheen Westplas) zijn vanochtend, woensdag 8 december, plots naar huis gestuurd. Docenten stuurden de kinderen onverwachts naar huis met de mededeling dat de ouders een mail zouden krijgen. In de loop van de middag werd bericht dat schoolleider Peter Lievaart onverwachts is overleden.

“Vanmorgen hebben wij het verschrikkelijk trieste bericht gekregen dat onze geliefde, gepassioneerde en betrokken schoolleider, Peter Lievaart, is overleden. Onze aandacht gaat uit naar de naaste familie en andere betrokkenen. Voor alle collega’s is dit een grote schok”, aldus het team in een schrijven aan de ouders van de leerlingen.

De vlag bij de school in de Mensinglaan is halfstok gehangen. “Inmiddels is er een crisisteam gevormd en kijken we met elkaar hoe we de komende dagen omgaan met dit verschrikkelijke nieuws. Wij zullen u hierover op een later moment informeren”, bericht het team tot slot. Peter Lievaart werkte sinds 2003 bij het Wellant College. In 2016 werd hij benoemd tot schoolleider van toen nog de Westplas mavo. Peter Lievaart is 57 jaar geworden.

Foto: VLN Nieuws