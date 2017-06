Yannick Bena vierde op tennistoernooi

Uithoorn – Van 25 tot en met 28 mei vond het ‘Ten-Pro Global Junior Tour’ tennistoernooi plaats in Brussel. De in Uithoorn woonachtige Yannick Bena deed mee in de categorie t/m 12 jaar en wist de finales te behalen voor de 3/4 de plaats. Het werd uiteindelijk na een fanatiek wedstrijd de vierde plaats.

Een goeie prestatie voor deze jonge topsporter die al vanaf zijn 6de jaar speelt voor de KNLTB. Hij sport 15 uur in de week, voetbal en tennis, en zijn grootste wens is ver te komen in de topsport van Nederland! Keihard werken, er veel voor doen en laten, maar met veel plezier en passie voor sport weet hij zich staande te houden op de Nederlandse tennis jeugd ranglijst en we hopen nog veel van hem te gaan horen!