Workshops ‘politiek bewust’ voor inwoners

Aalsmeer – Hoe werkt het bij de gemeente Aalsmeer? Is de burgemeester de baas van de gemeente? Wat doet de gemeenteraad? Wat doen burgemeesters en wethouders? Hoe kan je invloed uitoefenen op besluitvorming?

Wilt u het antwoord op deze vragen? Geef u dan op voor de workshops ‘politiek bewust!’ De gemeenteraad organiseert twee gratis workshops met als afsluiter het bijwonen van de raadsvergadering op donderdag 17 september. Door middel van de workshops krijgt u inzicht over hoe de gemeente werkt, hoe de besluiten tot stand komen en krijgt u antwoord op de vraag hoe u invloed kunt uitoefenen.

Ook vergroot u uw kennis van de lokale politiek, het bestuur van de gemeente en hoe de gemeente-financiën in elkaar steken. Eveneens krijgt u de gelegenheid om met de Aalsmeerse en Kudelstaartse politici in gesprek te gaan die u vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Nog enkele plaatsen

De workshops worden gegeven op de maandagen 7 en 14 september in het Raadhuis en zijn van 19.30 tot circa 22.00 uur. Het bijwonen van de raadsvergadering op 17 september is vanaf 20.00 uur. Interesse? Opgeven kan door een bericht te sturen naar griffie@aalsmeer.nl of bel naar 0297-387516. Het aantal deelnemers is in verband met de corona-maatregelen verminderd. Het maximumaantal is 14 en er zijn nog enkele plekjes beschikbaar.

Jongeren

Deze workshops zijn te volgen vanaf 16 jaar en ouder. De gemeente roept jongeren op om ook mee te doen. Een leuke manier om een kijkje achter de schermen te nemen en te kunnen horen hoe en waarom bepaalde beslissingen worden genomen in de gemeente Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op de website: www.aalsmeer.nl