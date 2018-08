Workshops in het Flower Art Museum

Aalsmeer – Het nieuwe Flower Art Museum organiseert in augustus twee workshops. Kinderen kunnen aan de slag met het ‘bloemen alfabet’ en voor volwassenen is er de workshop botanisch tekenen.

Het Flower Art Museum is inmiddels een maand open. Het is gevestigd in de voormalige waterkelder van Aalsmeer (tegenover de watertoren), voorheen de locatie van Galerie Sous-Terre. Het museum is van vrijdag tot en met zondag te bezoeken en toont hedendaagse kunst waarin bloemen en planten centraal staan. De variëteit is groot, er zijn verschillende tentoonstellingen met onder andere schilderijen, fotografie, sculpturen en sieraden. Het museum heeft ook een koffiecorner en een winkel met cadeau-artikelen.

Naast de tentoonstellingen vinden er regelmatig activiteiten plaats. In augustus staan de eerste workshops op het programma. Deze staan onder leiding van de ervaren kunstdocent Annefie van Itterzon. Zij werkte in het verleden voor KCA en geeft les bij onder andere de Werkschuit en de Volksuniversiteit Amstelveen.

Bloemen Alfabet

Zaterdag 18 augustus is er een vakantieworkshop ‘bloemen alfabet’ voor kinderen van circa 6 tot 12 jaar. In deze workshop leer je het tekenen van letters met de speciale brushpen. Je oefent eerst op sierlijke lintletters die je versiert met bloem- en plantmotieven en inkleurt. Zo ontwerp je een eigen Bloemen Alfabet. Je werkt ook met echte zomerbloemen uit het veld. De workshop is 18 augustus van 10.30 tot 12.30 uur en kost 12,50 euro inclusief materiaal en drinken.

Botanisch tekenen

Zaterdag 25 augustus is er een workshop ‘botanisch tekenen’ voor volwassenen. Botanisch tekenen staat al eeuwenlang in de belangstelling en trekt een steeds groter publiek. In deze workshop leert u veel over de vormen en opbouw van planten en bloemen. Vanuit voorstudies in pen en inkt ontstaan kleurrijke botanische illustraties. Aan de hand van gerichte opdrachten en vele historische illustraties maakt u kennis met deze bijzondere kunstvorm. U ontdekt de wonderlijke schoonheid van de paradijsvogelbloem en de clematis. Voordat u aan de slag gaat, bekijkt u ter inspiratie enkele kunstwerken in het museum.

Deze workshop is voor mensen met enige teken- en/of schilderervaring. De workshop is 25 augustus van 10.30 tot 14.30 uur en kost 50 euro inclusief lunch, materiaal en koffie/thee (museumvrienden betalen € 42,50). Voor deze workshop geldt een maximum van acht deelnemers.

Aanmelden voor beide workshops kan via info@flowerartmuseum.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging van je aanmelding. Voor bedrijven en groepen biedt het Flower Art Museum ook workshops op maat. Neem hiervoor contact op via mail of via 0297-364400. Zie ook: www.flowerartmuseum.nl.