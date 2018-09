Teksten en brieven uit verleden in workshop

Aalsmeer – Zaterdagmiddag 6 oktober, in de Maand van de Geschiedenis en het Weekend van de Wetenschap, biedt de Bibliotheek Amstelland in De Oude Veiling in Aalsmeer de gelegenheid onder leiding van Jantine Bloemhof in het verleden te duiken via handgeschreven brieven en teksten.

Na een inleiding van het onderwerp is het verhaal van Jantine Bloemhof doorspekt met momenten waarin je als deelnemer zelf fragmenten uit handschriften gaat (leren) lezen. Jantine gebruikt daarbij teksten van vaak heel gewone mensen. Bijvoorbeeld van patriot Dautun die in 1816 een hevig verontwaardigde brief scheef aan de commissaris van de politie in Amsterdam over het gedrag van de dienstmeid van de buren.

Jantine Bloemhof is werkzaam als docent en heeft divers lesmateriaal geschreven voor de basisschool over onderwerpen als wiskunde en geheimschrift. Het opduiken van oude verhalen is haar passie. Tijdens deze workshop deelt zij haar kennis over het lezen van oude teksten en zij vertelt over het doorzoeken van archieven, zodat als je wordt aangestoken door haar enthousiasme, je later zelfstandig op onderzoek uit kan gaan.

Praktische informatie:

Workshop: Zoo schreeven zy op zaterdag 6 oktober van 16.00 tot 17.30 in de kleine zaal van De Oude Veiling in de Markt straat in Aalsmeer. Kosten €5 voor leden van Bibliotheek Amstelland, €10 voor niet-leden. Kaartjes via www.bibliotheekamstelland.nl of aan de balie van de bibliotheek.