Aalsmeer – Zondagmiddag 25 augustus wordt op de Historische Tuin speciaal voor kinderen een bijzondere workshop gehouden: Zélf je eigen, gezonde limonadesiroop maken.

De Historische Tuin Aalsmeer is lid van de Vereniging van Botanische Tuinen. In 2019 is gekozen voor het thema ‘Beter met planten’. Op de Tuin is daarom een speciale tentoonstelling over dit onderwerp ingericht.

Ter gelegenheid van dit themajaar organiseert de Historische Tuin aanstaande zondag om 13.30 uur een workshop limonade maken voor kinderen. De groep gaat gezellig kokkerellen met vers fruit en verse kruiden en maakt er lekkere limonadesiroop van.

Aan het einde van de middag mogen de kinderen natuurlijk een flesje eigengemaakte limonadesiroop mee naar huis nemen. De toegang is geheel gratis. Ingang via het Praamplein in het Centrum. Wel graag even aanmelden van te voren via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl.